مصادر: مجموعة نقل الأردنية تعتزم بيع حصة 25% في فاين القابضة
21 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مصادر مطلعة لرويترز إن مجموعة نقل الأردنية قررت بيع حصة نسبتها 25 بالمئة في شركة فاين القابضة أحد أكبر شركات صناعة الورق الصحي في الشرق الأوسط في صفقة قد تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار.
وتعد هذه الصفقة مثالا جديدا على نشاط الاستحواذ في مجال المنتجات الاستهلاكية بالمنطقة حيث يتطلع المشترون المحتملون إلى الاستفادة من تزايد السكان الأثرياء في الشرق الأوسط. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.