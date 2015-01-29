تفاقم صافي خسائر فودافون قطر في الربع/3

دبي 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت فودافون قطر وهي وحدة لفودافون جروب عن خسائر كبيرة في الربع الثالث مع احتدام المنافسة في قطاع الخدمات مسبقة الدفع للهاتف المحمول.

وبلغ صافي خسائر فوادفون التي أنهت احتكار شركة أريد الحكومية للسوق المحلية في 2009 نحو 68.8 مليون ريـال (18.9 مليون دولار) في ثلاثة شهور حتى 31 ديسمبر كانون الأول وفقا لحسابات رويترز المستندة إلى البيانات المالية للشركة.

وبلغت خسائر الشركة في الفترة نفسها من العام السابق 53.3 مليون ريـال. وتبدأ السنة المالية لفودافون في أبريل نيسان.

وكانت بلتون المالية توقعت أن تبلغ خسائر فودافون الفصلية 47.2 مليون ريـال.

ومنيت فودافون قطر -التي تمتلك الشركة الأم 23 في المئة من أسهما بينما يمتلك صندوق تابع للحكومة القطرية 22 بالمئة- بخسائر 149.8 مليون ريـال في تسعة شهور حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 213.1 مليون في الفترة المقابلة من العام السابق وفقا لبيان على موقع البورصة القطرية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة خالد بن ثاني آل ثاني في البيان "شهدت سوق الاتصالات القطرية تحولات نوعية خلال الفترة الماضية ولاسيما قطاع الخطوط مسبقة الدفع بسبب التنافسية الكبيرة لجهة الأسعار."

وأضاف أن فوادفون قطر "ستركز خلال الأسهر القليلة القادمة على الاستثمار المكثف بشبكتها."