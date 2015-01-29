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بنك مسقط يوصي بتوزيع أرباح نقدية وسندات وأسهم مجانية

Thu Jan 29, 2015 6:02am GMT
 
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دبي 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك مسسقط في بيان للبورصة اليوم الخميس إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25 بالمئة من القيمة الإسمية للسهم وتوزيع 15 بالمئة أخرى عبر سندات قابلة للتحويل وخمسة بالمئة عبر أسهم مجانية.

وأوضح البنك أن السندات القابلة للتحويل ستدفع عائدا نسبته 3.5 بالمئة سنويا وأن سعر التحويل يقل 20 بالمئة عن متوسط سعر السهم لثلاثة أشهر وقت التحويل.

وسيجري توزيع أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل 20 سهما يملكها المساهمون.

ووفقا لبيانات رويترز فقد وزع أكبر بنك في سلطنة عمان أرباحا نقدية بنسبة 25 بالمئة في 2013 و15 بالمئة عبر سندات قابلة للتحويل.

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 