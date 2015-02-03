انخفاض مدة إغلاق محطات صناعات قطر لأعمال صيانة في الربع/1

الخبر (السعودية) 3 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة صناعات قطر ثاني أكبر شركة للبتروكيماويات في الخليج اليوم الثلاثاء إنها تعتزم إغلاق عدد من محطاتها في الربع الأول من العام الحالي.

وستغلق الشركة محطاتها في قطر لمدة 158 يوما إجمالا في الشهور الثلاثة الأولى من العام انخفاضا من 292 يوما في الفترة المقابلة من عام 2014.