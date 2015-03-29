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بورصة قطر تخطط لتمكين المستثمرين من بيع وشراء حقوق الاكتتاب

Sun Mar 29, 2015 11:42am GMT
 
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دبي 29 مارس آذار (رويترز) - قالت بورصة قطر اليوم الأحد إنها تخطط لوضع الآليات اللازمة التي من شأنها تمكين المستثمرين من بيع وشراء حقوق الاكتتاب باعتبارها أداة مالية جديدة في السوق وهو ما يتيح للمستثمرين تحقيق أرباح من زيادات رأس المال حتى بدون المشاركة فيها.

ويتيح إصدار الحقوق لحائزي الأسهم الاكتتاب في الإصدار عادة بسعر ثابت ربما يكون أقل من سعر الأسهم في السوق. ولممارسة هذا الحق يكون على المستثمرين تخصيص مزيد من الأموال لكن إذا أصبحت حقوق الاكتتاب قابلة للتداول فيستطيع المستثمرون ببساطة بيعها.

ولم تذكر البورصة إطارا زمنيا لهذا الإصلاح لكنها قالت إنها تقوم بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية لوضع الآليات المناسبة. وتتيح البورصة السعودية - أكبر سوق للأسهم في منطقة الخليج - بالفعل بيع وشراء حقوق الاكتتاب. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 