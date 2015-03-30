مجلس إدارة بنك ظفار العماني يوافق على إصدار حقوق بقيمة 45 مليون ريال

دبي 30 مارس آذار (رويترز) - قال بنك ظفار ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث قيمة الأصول في بيان اليوم الاثنين إن مجلس إدارته وافق على إصدار حقوق أولوية بقيمة 45 مليون ريال (116.9 مليون دولار) بعد الحصول على الموافقات النظامية.