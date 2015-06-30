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البنك الوطني العماني يقرر عدم الاستحواذ على المتحدة للتمويل

Tue Jun 30, 2015 6:12am GMT
 
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دبي 30 يونيو حزيران (رويترز) - قال البنك الوطني العماني اليوم الثلاثاء إنه قرر عدم المضي قدما في صفقة الاستحواذ على الشركة المتحدة للتمويل بعد الانتهاء من عملية الفحص النافي للجهالة.

وقال البنك في بيان للبورصة "بعد دراسة هذا الموضوع بعناية تامة يود البنك الوطني العماني أن يؤكد الآن بأنه لن يقوم بمتابعة هذه الصفقة كما يود أن يعرب عن اعتذاره."

وفي مايو أيار دعت المتحدة للتمويل البنك الوطني العماني وبنك نزوى والعمانية لخدمات التمويل للتقدم بعروض لاستحواذ مقترح. وانسحب بنك نزوى من الأمر بعد ذلك بأيام قليلة.

وتقدم المتحدة للتمويل خدمات الإقراض والتأجير وودائع الشركات. (إعداد مروة رشاد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 