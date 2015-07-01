مصرفا صحار وظفار العمانيان في اتفاق غير ملزم بشأن اندماج محتمل

دبي أول يوليو تموز (رويترز) - قال مصرفا صحار وظفار العمانيان اليوم الأربعاء إنهما وقعا مذكرة تفاهم غير ملزمة بشأن اندماج مقترح.

واتفق المصرفان على بدء أعمال دراسة الوضع المالي القانوني وعملية الفحص النافي للجهالة بعد استلام موافقة الجهات الرقابية.

وتعوذ محادثات الاندماج المحتمل بين المصرفين إلى 2013 عندما قال بنك صحار إنه سيدرس عرضا من نظيره الأكبر بنك ظفار لدمج عملياتهما.

من ناحية أخرى قالت المتحدة للتمويل العمانية أمس الثلاثاء إن مجلس إدارتها يدرس عرض استحواذ غير ملزم قدمته الشركة العمانية لخدمات التمويل.