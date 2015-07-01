مقدمة 1-مصرفا صحار وظفار العمانيان في اتفاق غير ملزم بشأن اندماج محتمل

(لإضافة تعليق محلل وتفاصيل)

من توم ارنولد

دبي أول يوليو تموز (رويترز) - قال مصرفا صحار وظفار العمانيان اليوم الأربعاء إنهما وقعا مذكرة تفاهم غير ملزمة بشأن اندماج مقترح في أحدث خطوة نحو توحيد العمليات في القطاع المصرفي المتضخم في البلاد.

وأضاف المصرفان في بيانين منفصلين إنهما اتفقا على بدء أعمال دراسة الوضع المالي القانوني وعملية الفحص الفني النافي للجهالة بعد استلام موافقة الجهات الرقابية.

ومن شأن الاندماج أن يجعل الكيان الجديد ثاني أكبر بنك في السلطنة بقيمة سوقية 1.81 مليار دولار وأصول بقيمة 13.69 مليار دولار بحسب بيانات تومسون رويترز.

وقال سمير كاتيبارامبيل نائب الرئيس المساعد لدى المجموعة المالية هيرميس في عمان "القطاع المصرفي في عمان يتمتع بالتنافسية وهذا سيعني أن البنك الناتج عن الاندماج سيرفع رأس المال ومحفظة القروض ليصبح لاعبا أكبر."

وتسعى الجهات التنظيمية العمانية إلى السيطرة على عدد البنوك البالغ نحو 18 مصرفا تخدم تعدادا سكانيا قوامه أربعة ملايين نسمة لكن صفقات الاندماج في القطاع أثبتت حتى الآن أنها بعيدة المنال.

وتعود محادثات الاندماج المحتمل بين المصرفين إلى 2013 عندما قال بنك صحار إنه سيدرس عرضا من نظيره الأكبر بنك ظفار لدمج عملياتهما.