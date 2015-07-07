مساهمو النهضة للخدمات العمانية يوافقون على إصدار وإعادة شراء سندات

دبي 7 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة النهضة للخدمات العمانية اليوم الثلاثاء إن مساهميها وافقوا على خطط إعادة شراء سندات قابلة للتحويل إلزاميا صدرت في 2012 وعلى إصدار سندات دائمة بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيان للبورصة "وافق المساهمون بالإجماع على مشروع إعادة شراء 423 مليونا و141 ألفا و678 من السندات القابلة للتحويل إلزاميا الصادرة في عام 2012 والتي تبلغ قيمتها 43.2 مليون ريـال عماني (112.2 مليون دولار) شريطة توفر التمويل."

وأضافت أن المساهمين وافقوا كذلك على "إصدار شهادات العائد التراكمي الثابت من قبل شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة في الخارج عن طريق التمويل التقليدي أو الصكوك بقيمة 200 مليون دولار أو ما يعادلها بالريال العماني بسعر فائدة يتم تحديده وفقا لسعر السوق عند الإصدار."