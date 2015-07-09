مصادر: أنباء عن تقاعد الرئيس التنفيذي لهيئة السوق الإماراتية

أبوظبي/دبي 9 يوليو تموز (رويترز) - أبلغت أربعة مصادر مطلعة رويترز أن عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة المنظمة لسوق الأسهم بالإمارات العربية المتحدة سيتقاعد.

وقال أحد المصادر إن الطريفي يقضي حاليا شهره الأخير بهيئة الأوراق المالية والسلع التي كان أحد مؤسسيها. وقال مصدر آخر إن إعلانا بشأن مغادرته قد يصدر بعد عطلة عيد الفطر التي تبدأ في حوالي 17 يوليو تموز.

وأضاف المصدر الأول أن من غير المعروف من سيحل محل الطريفي لكن المصادر قالت إن عبيد سيف حمد الزعابي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار وإبراهيم عبيد الزعابي المدير العام لهيئة التأمين الإماراتية من بين المرشحين المحتملين.