مقدمة 2-مصادر: الرئيس التنفيذي لهيئة السوق الإماراتية سيتقاعد

(لإضافة رد فعل الطريفي وتفاصيل)

أبوظبي/دبي 9 يوليو تموز (رويترز) - أبلغت أربعة مصادر مطلعة رويترز أن عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة المنظمة لسوق الأسهم بالإمارات العربية المتحدة سيتقاعد.

وقال أحد المصادر إن الطريفي يقضي حاليا شهره الأخير بهيئة الأوراق المالية والسلع التي كان أحد مؤسسيها. وقال مصدر آخر إن إعلانا بشأن مغادرته قد يصدر بعد عطلة عيد الفطر التي تبدأ في حوالي 17 من يوليو تموز.

وذكرت المصادر أن عبيد سيف حمد الزعابي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار وإبراهيم عبيد الزعابي المدير العام لهيئة التأمين الإماراتية من بين المرشحين المحتملين لتولي المنصب خلفا للطريفي.

ويعمل الطريفي - الذي يعتقد أنه في أواخر الخمسينات أو أوائل الستينات من العمر - منذ 2003 رئيسا تنفيذيا للهيئة التي تتولى الإشراف على سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وبورصة دبي للذهب والسلع.

غير أن هيئة الأوراق المالية والسلع قالت ردا على تقرير رويترز الأولي بشأن احتمال تقاعد الطريفي إنه لا يزال في منصبه.

وقالت الهيئة في نسخة مصورة من رسالة بعثت بها إلى رويترز ووقعها الطريفي نفسه إنه يقف على رأس عمله وينفذ جميع المهام الموكلة إليه.

وتغييرات القيادة بالهيئات المالية الإماراتية نادرة نسبيا. وفي سبتمبر أيلول جرى تعيين مدير صندوق استثماري هو مبارك راشد المنصوري محافظا للبنك المركزي ليحل محل سلطان ناصر السويدي الذي ظل رئيسا للبنك المركزي منذ 1991.