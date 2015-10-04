النهضة للخدمات تبيع توباز الهندسية مقابل 18.5 مليون دولار

دبي 4 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت النهضة للخدمات العمانية اليوم الأحد إنها تنوي بيع توباز الهندسية إلى تشالمرز هولدنجز مقابل 18.5 مليون دولار.

وأضافت الشركة في إشعار لليورصة أن بيع شركة خدمات الهندسة البحرية وبناء السفن والشركات التابعة لها ستقود إلى خسارة قدرها 5.5 مليون دولار.