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النهضة للخدمات تبيع توباز الهندسية مقابل 18.5 مليون دولار

Sun Oct 4, 2015 6:46am GMT
 
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دبي 4 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت النهضة للخدمات العمانية اليوم الأحد إنها تنوي بيع توباز الهندسية إلى تشالمرز هولدنجز مقابل 18.5 مليون دولار.

وأضافت الشركة في إشعار لليورصة أن بيع شركة خدمات الهندسة البحرية وبناء السفن والشركات التابعة لها ستقود إلى خسارة قدرها 5.5 مليون دولار.

وتبيع النهضة توباز الهندسية في إطار استراتيجية أوسع للتركيز على "تنمية أعمالها الرئيسية في مجالات سفن الدعم البحري من خلال شركة توباز للطاقة والملاحة وتطوير خدمات العقود في سلطنة عمان". (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 