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تراجع أرباح ريسوت للأسمنت العمانية 8.5% في الربع/3

Tue Oct 13, 2015 5:23am GMT
 
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القاهرة 13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أشارت حسابات رويترز إلى أن صافي ربح ريسوت للأسمنت العمانية انخفض 8.5 بالمئة في الربع الثالث من العام الحالي.

وحققت أكبر شركة أسمنت في السلطنة من حيث القيمة السوقية أرباحا قدرها 4.84 مليون ريـال في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 5.29 مليون ريـال قبل عام.

وذكرت الشركة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء أن صافي ربح التسعة أشهر الاولى من العام بلغت 15.8 مليون ريـال مقابل 20.9 مليون قبل عام. (تغطية صحفية إيهاب فاروق)
 