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مصدر: قطر تبيع أسهمها في هوكتيف مقابل نحو 540 مليون يورو

Tue Oct 13, 2015 7:30am GMT
 
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فرانكفورت 13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مصدر مطلع ان جهاز قطر للاستثمار باع حصته في شركة هوكتيف الالمانية مقابل 77 يورو للسهم في صفقة بلغ حجمها نحو 540 مليون يورو (614 مليون دولار).

وباع مورجان ستانلي سبعة ملايين سهم في شركة هوكتيف أو حصة تقترب من عشرة في المئة لحساب جهاز قطر بسعر استرشادي 76.50 يورو بينما كان سعر السهم عند اغلاق السوق 81.78 يورو.

(الدولار= 0.8793 يورو) (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 