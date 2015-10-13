مقدمة 1-أيه.سي.إس الاسبانية تعزز حصتها في هوكتيف مع تخارج قطر من الشركة الألمانية

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فرانكفورت 13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - اشترت شركة أيه.سي.إس الاسبانية المتخصصة في أعمال البناء حصة نسبتها 5.8 بالمئة في شركة هوكتيف الألمانية لترفع بذلك حصتها في المجموعة الألمانية إلى 66.54 بالمئة.

والأسهم التي اشترتها الشركة الاسبانية كانت جزءا من طرح لجهاز قطر للاستثمار الذي تخارج من هوكتيف ببيع حصته البالغة نحو عشرة بالمئة في إطار إعادة ترتيب محفظته الاستثمارية.

وقال الجهاز في بيان إنه باع حصته في هوكتيف مقابل 77 يورو للسهم في صفقة بلغ حجمها نحو 540 مليون يورو (614 مليون دولار).

وباع مورجان ستانلي الأسهم في عملية سريعة لتسجيل المكتتبين المحتملين بسعر استرشادي 76.50 يورو بينما كان سعر السهم عند اغلاق السوق 81.78 يورو.

ويراجع جهاز قطر للاستثمار استراتيجيته الاستثمارية جراء هبوط أسعار النفط وعقب تعيين رئيس تنفيذي جديد له في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وباع الجهاز حصة تبلغ 1.1 في مجموعة فينسي الفرنسية المتخصصة في المقاولات الأسبوع الماضي.