نمو أرباح بنك ظفار العماني 10% في الربع/3

القاهرة 13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تفيد حسابات رويترز أن أرباح بنك ظفار ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث الأصول ارتفعت 10.2 بالمئة في الربع الثالث من العام.

وحقق البنك أرباحا قدرها 10.8 مليون ريـال في ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر أيلول مقارنة مع 9.8 مليون ريـال قبل عام وفقا لحسابات رويترز. ولم يذكر البنك تفاصيل النتائج الفصلية في بيان الأرباح.