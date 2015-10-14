بنك قطر الإسلامي سيعقد اجتماعات مع مستثمرين لإصدار محتمل لصكوك مقومة بالدولار

دبي 14 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مرتبون اليوم الأربعاء إن بنك قطر الإسلامي سيعقد اجتماعات مع مستثمرين في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا اعتبارا من الجمعة لإصدار محتمل لصكوك قياسية مقومة بالدولار.