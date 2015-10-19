مرتب: إزدان القطرية تنتهي من ترتيب قرض إسلامي بقيمة 500 مليون دولار
دبي 19 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك المشرق الإسلامي -المرتب الرئيسي لتمويل مشترك لمجموعة إزدان القابضة القطرية- اليوم الإثنين إن المجموعة حصلت على قرض موافق للشريعة الإسلامية بقيمة 500 مليون دولار سيستخدم "في دعم توسع أعمال الشركة وخططها التنموية في السوق."
وقال بنك المشرق الإسلامي -ذراع الخدمات المصرفية الإسلامية في بنك المشرق- في بيان إنه قاد عملية ترتيب التمويل بمشاركة بنوك أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي المتحد والإمارات دبي الوطني والخليج الدولي وإتش.إس.بي.سي الشرق الأوسط كمرتبين رئيسيين مفوضين للتمويل.
ووفق البيان الذي لم يفصح عن سعر الفائدة على القرض فإن مدة التمويل ستكون خمس سنوات وشهدت الصفقة اكتتاباً كبيراً من قبل السوق "تجاوز ليصل إلى ضعفي ونصف حجم التسهيل الأساسي." (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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