صافي ربح الكهرباء والماء القطرية ينخفض 11.5% في الربع‭/‬3

دبي 21 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت شركة الكهرباء والماء القطرية التي تحتكر خدمات المرافق في البلاد انخفاضا نسبته 11.5 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام.

وبلغ صافي ربح الشركة 402 مليون ريال (110.41 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 454 مليون ريال قبل عام وفقا لحسابات رويترز من واقع البيانات المالية للشركة التي لم تكشف عن تفاصيل نتائجها الفصلية.

وتوقع محللان أن تسجل الشركة أرباحا فصلية تتراوح بين 423.2 مليون ريال و422.7 مليون.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إن صافي أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام بلغ 1.14 مليار ريال انخفاضا من 1.17 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.