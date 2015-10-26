أرباح الخليج الدولية للخدمات القطرية تهبط 32% في الربع/3

دبي 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت شركة الخليج الدولية للخدمات القطرية هبوطا في أرباح الربع الثالث بلغ 32 بالمئة اليوم الإثنين وفق حسابات رويترز.

وحققت الشركة المتخصصة في توريد منصات الحفر للتنقيب عن النفط والغاز أرباحا بلغت 216.9 مليون ريال (59.6 مليون دولار) في الربع الذي انتهى في 30 سبتمبر أيلول وفق حسابات رويترز التي استندت إلى البيانات السابقة حيث لم تنشر الشركة بيانا مفصلا للربع الثالث.

ويقل هذا المبلغ عن حجم الأرباح التي حققتها الشركة في الربع المقابل من العام الماضي والتي بلغت 317.6 مليون ريال.

وكانت شركة قطر الوطني للخدمات المالية توقعت أن تبلغ أرباح الخليج الدولية للخدمات في الربع الثالث 208.7 مليون ريال.

وحققت الخليج الدولية للخدمات صافي ربح بلغ 822.3 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من 2015 مقابل 1.04 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي بحسب بيان الشركة للبورصة.