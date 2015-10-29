صافي ربح أريد عمان يهبط 5.6% في الربع/3

دبي 29 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت شركة أريد عمان -أكبر مشغل لخدمات الاتصالات في سلطنة عمان- اليوم الخميس هبوط صافي ربحها في الربع الثالث 5.6 بالمئة بسبب ارتفاع مخصصات الأصول.

وقالت الشركة التي تمتلك شركة أريد القطرية أغلب أسهمها في بيان للبورصة إنها حققت صافي ربح بلغ 10.2 مليون ريال (26.5 مليون دولار) في الربع الذي انتهى في 30 سبتمبر أيلول انخفاضا من 10.8 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت أريد عمان إن المخصصات التي تم توجيهها للأصول القديمة في إطار تحديث الشبكة هي السبب في هبوط أرباحها.

وبلغ حجم إيرادات الربع الثالث 65 مليون ريال مقابل 57.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ووصل عدد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول والخطوط الأرضية التي تقدمها الشركة حتى 30 سبتمبر أيلول إلى 2.77 مليون مشترك بزيادة عشرة بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.