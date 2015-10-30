أرباح إكسون تهبط 47% في الربع/3 لكنها تتجاوز التوقعات

30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت شركة إكسون موبيل اليوم الجمعة إن أرباحها هبطت 47 بالمئة في الربع الثالث جراء هبوط أسعار النفط لكنها النتائج كانت أفضل من المتوقع بدعم من زيادة أرباح أنشطة التكرير.

وهبطت أسعار الخام أكثر من 50 بالمئة من أعلى مستوى سجلته العام الماضي والذي تجاوز 100 دولار للبرميل. وبينما تضررت أكبر أنشطة إكسون في قطاع النفط والغاز جراء هبوط أسعار الخام فإنها عززت هوامش ربحها في قطاع التكرير بسبب انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إكسون ريكس تيلرسون في بيان "النتائج الفصلية تعكس استمرار قوة أنشطة المصب والأنشطة الكيميائية وتسلط الضوء على فوائد نموذج الأنشطة المتكاملة الذي تتبعه شركتنا."

وحققت الشركة أرباحا بلغت 4.24 مليار دولار بما يعادل 1.01 دولار للسهم مقابل 8.07 مليار دولار تعادل 1.89 دولار للسهم في الربع ذاته من العام الماضي.

وكان محللون توقعوا أن تبلغ أرباح الشركة 89 سنتا للسهم في المتوسط بحسب تومسون رويترز.

وزادت أرباح التكرير إلى المثلين تقريبا مقارنة بها قبل عام إلى ملياري دولار في الربع الثالث بينما هبطت أرباح أنشطة التنقيب والإنتاج في إكسون بمقدار 5.1 مليار دولار إلى 1.4 مليار دولار.

وزاد إنتاج النفط والغاز 2.3 بالمئة مقارنة به قبل عام إلى 3.9 مليون برميل يوميا من المكافئ النفطي.