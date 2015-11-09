مقدمة 1-عمانتل تخطط لإصدار صكوك قيمتها 50 مليون ريال بحلول أوائل 2016

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من فاطمة العريمي

مسقط 9 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) طلال المعمري اليوم الاثنين إن الشركة تخطط لبيع صكوك بقيمة 50 مليون ريال (130 مليون دولار) بحلول أوائل العام المقبل في ثاني إصدار لسندات إسلامية من شركة عمانية.

وقال المعمري إن حصيلة الطرح ستستخدم في بناء مقر جديد للشركة التي تمتلك الحكومة حصة الأغلبية فيها وهي أكبر مشغل لخدمات الاتصالات في سلطنة عمان.

وذكر المعمري أن الشركة في المرحلة الأخيرة من الحصول على جميع الموافقات متوقعا إصدار الصكوك بحلول نهاية هذا العام أو أوائل العام المقبل على أقصى تقدير.

وأضاف أن من المحتمل طرح الصكوك الخمسية لصغار المستثمرين مع وضع حد أدنى للاكتتاب قدره عشرة آلاف ريال على الرغم من أن القرار النهائي لم يتخذ بعد.

وبدأت سلطنة عمان تطوير صناعة التمويل الإسلامي بعد جيرانها ولم تشهد سوى إصدار وحيد لصكوك شركات بقيمة 50 مليون ريال باعتها شركة تلال للتطوير العقاري في 2013.

لكن الحكومة باعت الشهر الماضي أول إصداراتها من الصكوك السيادية بقيمة 250 مليون ريال لأجل خمس سنوات وهو ما قد يسهل بيع صكوك الشركات.

وقال عبد الله السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال العمانية إنه قبل إصدار الصكوك الأول الذي قامت به الحكومة العمانية في الفترة الأخيرة "كنا نفتقر إلى منحنى للعائد ومقياس للصكوك في السوق. (الآن) أصبح لدينا هذا ولذا نتوقع إصدار مزيد من الصكوك."