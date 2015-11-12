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لمحة-سهم فودافون قطر يهبط بعد تسجيل زيادة في الخسائر في الربع/2

Thu Nov 12, 2015 7:05am GMT
 
[-] نص [+] 

0738 جمت - 
    * هبط سهم فودافون قطر اثنين بالمئة إلى 12.67 ريال مسجلا أكبر
حجم تداول في السوق.
    * أظهرت نتائج الشركة تسجيل صافي خسارة 113.6 مليون ريال (31.2
مليون دولار) في الربع الثاني الذي انتهى في 30 سبتمبر أيلول مقابل
53.5 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي. وكان محللون
توقعوا تسجيل خسارة بين 90 مليون و102.2 مليون ريال.
    * يتمتع السهم بمستوى دعم فني عند أدنى مستوى سجله في أغسطس آب
عند 12 ريالا.
    * هبط مؤشر بورصة قطر 0.5 بالمئة.  


 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 