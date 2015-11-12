البحرين تخطط لإنشاء هيئة مركزية لعلماء الشريعة في قطاع التمويل الإسلامي بنهاية العام

من برناردو فيزكاينو

الكويت 12 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مسؤول في مصرف البحرين المركزي إن المصرف يخطط لإنشاء هيئة مركزية لعلماء الشريعة الإسلامية بنهاية العام الجاري للإشراف على قطاع التمويل الإسلامي في المملكة.

وستكون هذه الهيئة هي الثانية من نوعها في منطقة الخليج بعد أن اتخذت سلطنة عمان خطوة مماثلة لكن من المرتقب أن تكون الخطوة البحرينية أبعد أثرا نظرا لسجل البحرين التي تعرف نفسها باعتبارها مركزا ماليا في المنطقة وبالنظر إلى علاقاتها التاريخية الوطيدة بالمؤسسات المالية في كل من السعودية والكويت.

ومنذ إنشائها اعتادت البنوك الإسلامية في المنطقة أن تمارس رقابة ذاتية في الحكم على منتجاتها وتحديد ما إذا كانت هذه المنتجات ملتزمة بالشريعة الإسلامية أو لا وذلك من خلال مجلس للرقابة الشرعية في كل بنك من البنوك.

وأدى ذلك إلى وجود اختلافات في الرأي بين القائمين على هذه البنوك وهو ما أعاق تطوير معاملات ذات معايير موحدة رخيصة التكلفة وسهلة الهيكلة.

ويمتلك مصرف البحرين المركزي هيئة لعلماء الشريعة لكن نطاق عملها مقتصر على المنتجات والخدمات التي يقدمها المصرف ذاته فقط.

وقال خالد حمد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي لرويترز إن واحدا من الأدوار الرئيسية للهيئة المركزية لعلماء الشريعة الجديدة سيكون الهيمنة على الأمور التي تتعلق بمدى التوافق أو عدم التوافق مع الشريعة الإسلامية.

وسيكون على المؤسسات التي تصدر أحكاما شرعية أو فتاوى بشأن المنتجات المالية الإسلامية في البحرين أن تطلب موافقة من هذه الهيئة الجديدة.

لكن وفي الوقت ذاته سيظل لهيئة الشريعة التابعة لمصرف البحرين المركزي القول الفصل في كيفية تطبيق الأحكام بالرغم من وجود آلية لمعالجة الاختلافات في الرأي بين الهيئتين.

وقال حمد إن مبادرة البحرين لإنشاء هذه الهيئة قد تشجع عددا من سلطات الدول الأخرى لأن تحذو حذوها خلال السنوات القليلة المقبلة "لأن هذا هو الطريق الذي يقود للأمام."