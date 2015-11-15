لمحة -سهم الخليج الدولية للخدمات القطرية يتراجع بعد خروجه من مؤشر إم.إس.سي.آي
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* سهم الخليج الدولية للخدمات القطرية يتراجع أربعة في المئة بعدما قالت إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق إنها ستلغي إدراجه في مؤشرها للأسواق الناشئة إعتبارا من الأول من نوفمبر تشرين الثاني.
* استقر سهما مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وقطر لنقل الغاز (ناقلات) مع إدراجهما المنتظر في المؤشر. وارتفع السهمان بشكل حاد في الأشهر الماضية تحسبا للإدراج. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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