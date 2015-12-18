إيزيس فارما تغير إسمها لتجنب الخلط بينه وبين تنظيم الدولة الإسلامية

18 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة إيزيس فارما اليوم الجمعة إنها ستغير إسمها لتتفادى الخلط بينه وبين الاسم المختصر بالحروف اللاتينية لتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد (‭‭‭ISIS‬‬‬) وذلك بعد ان عكفت على بحث هذا الأمر معظم العام الحالي.

وقالت الشركة المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية إنها ستغير إسمها إلى أيونس فارما إعتبارا من‭‭‬ 22 ديسمبر كانون الأول وستغير أيضا رمزها في البورصة إلى "‭IONS‬" بدلا من "‭ISIS‬" .

وقالت سارة بويس رئيس العمليات بالشركة لرويترز "كانت مناقشة مستمرة معظم العام الجاري."

أضافت قائلة "عندما تتحدث عن الشركة فإنك تريد أن يفكر الناس على الفور في العمل المدهش الذي تقوم به لإيصال الأدوية... إلى المرضى... وليس كإسم مشابه بائس مشؤوم."

وهبط سعر سهم الشركة نحو أربعة بالمئة في أول يوم للتداول بعد هجمات باريس التي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنها.