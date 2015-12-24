قطر الدولي الإسلامي والقرض العقاري والسياحي المغربي ينويان تأسيس بنك في المغرب

دبي 24 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال بنك قطر الدولي الإسلامي اليوم الخميس إنه وقع اتفاقا مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي لتأسيس بنك في المملكة المغربية.

وقال البنك القطري في بيان للبورصة إن المشروع يأتي في إطار استراتيجيته التي ترتكز على الاستفادة من الفرص الخارجية وتنويع محفظته الاستثمارية.

وسيحصل بنك قطر الدولي الإسلامي على حصة قدرها 40 بالمئة في البنك الجديد الذي من المتوقع إطلاق العمل به في الأشهر المقبلة بعد الحصول على الموافقات اللازمة.