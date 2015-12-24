مقدمة 1-قطر الدولي الإسلامي والقرض العقاري والسياحي المغربي ينويان تأسيس بنك في المغرب

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دبي 24 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال بنك قطر الدولي الإسلامي اليوم الخميس إنه وقع اتفاقا مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي لتأسيس بنك في المملكة المغربية التي بدأت لتوها في تطوير قطاع للتمويل الإسلامي.

وقال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري في نوفمبر تشرين الثاني إن بلاده ستبدأ في إصدار تراخيص خدمات مصرفية إسلامية خلال العام المقبل.

وظلت الرباط تتجاهل التمويل الإسلامي لفترة طويلة لكنها بدأت تتحمس للقطاع في السنوات القليلة الأخيرة حيث تسعى لجذب الأموال والمستثمرين الأجانب. كما عبرت مصارف إسلامية في الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة عن رغبتها في دخول السوق المغربية.

وقال البنك القطري إنه سيحصل على حصة 40 بالمئة في البنك الجديد الذي من المتوقع تدشينه في الأشهر المقبلة بعد الحصول على الموافقات اللازمة لكنه لم يكشف أي تفاصيل عن المشروع.