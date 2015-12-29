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بتلكو البحرينية تعين إيهاب حناوي رئيسا تنفيذيا

Tue Dec 29, 2015 11:21am GMT
 
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دبي 29 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء إنها عينت الرئيس التنفيذي بالإنابة إيهاب حناوي في منصب الرئيس التنفيذي.

وكان حناوي يشغل منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة منذ فبراير شباط هذا العام بعد أن استقال ألن ويلان من منصبه بشكل مفاجئ.

وقبل ذلك كان حناوي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمنية في الأردن والتي تمتلك بتلكو 96 في المئة منها منذ 2009.

وسيتولى حناوي قيادة عمليات الشركة في 14 موقعا جغرافيا. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 