مقدمة 1-بنك ظفار العماني يحصل على قرض بقيمة 250 مليون دولار لأجل 3 سنوات

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من أرشانا نارايانان وديفيد فرنش

دبي 5 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال شنكر شارما المدير المالي لبنك ظفار العماني اليوم الثلاثاء إن البنك حصل على قرض بقيمة 250 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات لدعم ميزانيته مضيفا أنه لا توجد أي خطط لإصدار سندات لزيادة رأس المال في الأمد القريب.

وينضم بذلك ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث الأصول لعدد من البنوك الخليجية التي دخلت سوق الاقتراض في الأسابيع الأخيرة لتعزيز ميزانياتها في الوقت الذي تتقلص فيه السيولة في المنطقة مع استمرار تدني أسعار النفط.

وقال شارما لرويترز في مقابلة عبر الهاتف من مسقط "يأتي ذلك في إطار خطتنا لتعزيز وتنويع القاعدة التمويلية للبنك."

غير أن امتنع عن التعليق بشأن سعر فائدة القرض مكتفيا بالقول إنها "تنافسية" مقارنة مع أسعار الفائدة الحالية في السوق.

وأضاف أن بنوك إيه.بي.سي (المؤسسة العربية المصرفية) وبي.إن.بي باريبا وكومرتس بنك وكريدي أجريكول وإتش.إس.بي.سي وبنك أبوظبي الوطني مولت الصفقة.

وأشار إلى أن البنك يبذل جهودا متواصلة في إطار خطة لتعزيز سيولته ورأسماله. ويأتي القرض بعدما جمع البنك 300 مليون دولار من إصدار سندات دائمة في مايو أيار لتعزيز رأس المال الأساسي.