بيان: البنك الوطني العماني يقترح توزيع 17% أرباح نقدية وأسهم منحة بمعدل 10%
دبي 26 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك الوطني العماني اليوم الثلاثاء إن مجلس إدارته يقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 17 في المئة عن سنة 2015 بالإضافة إلى توزيع سهم مجاني عن كل عشرة أسهم مملوكة.
وتتساوى توزيعات الأرباح المقترحة التي أعلنها البنك في بيان للبورصة مع توزيعات العام السابق.
وأعلن ثالث أكبر مصرف في سلطنة عمان من حيث حجم الأصول في وقت سابق هذا الشهر أن صافي ربحه قفز 29 في المئة في الربع الأخير. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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