بنك مسقط يقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% وأسهم مجانية بنسبة 5% عن 2015

دبي 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك مسقط في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25 بالمئة وأسهم مجانية بنسبة خمسة بالمئة عن عام 2015.