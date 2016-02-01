قطر الوطني: المساهمون يوافقون على إصدار سندات لزيادة رأس المال
الدوحة أول فبراير شباط (رويترز) - قال بنك قطر الوطني أكبر مصرف في منطقة الخليج إن مساهميه وافقوا على إصدار سندات لزيادة رأس المال.
ووافق المساهمون في اجتماع امس الأحد على إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الاضافي و/أو رأس المال المساند للبنك.
وذكر بيان أنه جرت أيضا الموافقة خلال الاجتماع على تعيين مؤسسة ارنست اند يونج مراقبا خارجيا لحسابات البنك لسنة 2016.
وكان بنك قطر الوطني قال في 13 يناير كانون الثاني إن مجلس إدارته وافق على إصدار سندات متوافقة مع معايير بازل 3 للمحافظة على احتياطياته فوق الحد الأدنى القانوني ولدعم النمو في المستقبل. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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