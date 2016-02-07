لمحة -صناعات قطر يهوي أكثر من 3% بفعل نتائج الربع/4

7 فبراير شباط (رويترز) -

* أسهم منتج البتروكيماويات والمعادن والأسمدة صناعات قطر تتراجع 3.8 بالمئة إلى 99.10 ريـال.

* الشركة حققت 570 مليون ريـال (157 مليون دولار) ربحا صافيا للربع الأخير من العام الماضي انخفاضا من 1.62 مليار ريـال قبل سنة بينما توقع سيكو البحرين وكيو.ان.بي للخدمات المالية 1.16 مليار و1.11 مليار ريـال.

* أحجام المبيعات سجلت أعلى مستوى على الإطلاق لكن الشركة ألقت باللوم على تدني أسعار المنتجات.

* أرباح الشركة تراجعت في تسعة فصول من الأحد عشر فصلا الأخيرة.