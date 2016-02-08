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قطر للبترول تشتري 30% من حصة شيفرون في امتياز استكشاف قبالة سواحل المغرب

Mon Feb 8, 2016 6:54am GMT
 
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دبي 8 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة قطر للبترول اليوم الاثنين إنها وافقت على شراء حصة 30 في المئة من امتياز الاستكشاف البحري في ثلاث مناطق في المياه العميقة قبالة سواحل المغرب من شيفرون المغرب للاستكشاف التابعة لشيفرون كوربوريشن.

وستقلص الصفقة حصة شيفرون في الامتياز إلى 45 في المئة في حين سيحتفظ المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المغربي بحصة 25 في المئة. وستظل شيفرون تتولى التشغيل في المناطق الثلاث.

وجاء في بيان لقطر للبترول أن المناطق البحرية الثلاث هي كاب غير البحري وكاب كونتان البحري وكاب واليدية البحري. (إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
 