مقدمة 1-مصادر: أريد القطرية تسعى لجمع أكثر من 1.5 مليار دولار عبر سندات وقروض

(لإضافة تفاصيل)

من أرشانا نارايانان

دبي 8 فبراير شباط (رويترز) - قالت مصادر لرويترز اليوم الاثنين إن شركة أريد القطرية للاتصالات تجري محادثات مع بنوك لجمع ما يربو على 1.5 مليار دولار من السندات والقروض هذا العام.

وتسعى أريد لاقتراض أموال لإعادة تمويل تسهيل ائتماني دوار قائم بقيمة مليار دولار يستحق في مارس آذار 2017. وتعمل الشركة في نحو 12 منطقة بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وذكرت المصادر المطلعة التي طلبت عدم ذكر أسمائها نظرا لأن الصفقة ليست معلنة إن شركة أريد تبحث خيارات من بينها جمع أموال عبر تسهيل ائتماني دوار تقليدي أو قرض إسلامي بالدولار الأمريكي أو بمزيج من العملات.

وتهدف ثالث أكبر شركة اتصالات في منطقة الخليج من حيث القيمة السوقية أيضا إلى إصدار سندات بالحجم القياسي في 2016. وأشارت المصادر إلى أن أريد منفتحة على إصدار سندات تقليدية أو إسلامية سواء بالدولار أو بمزيج من العملات.

وعادة ما لا يقل حجم الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار. والتسهيل الائتماني الدوار هو خط ائتمان يدفع فيه العميل رسوم التزام ويسمح له باستخدام هذه الأموال عند الحاجة إليها خلال مدة التسهيل.

وقالت المصادر إن شركة أريد طلبت من البنوك الرد في موعد أقصاه 14 فبراير شباط.