لمحة -النفط يصعد بفعل التصريحات المتعلقة بإنتاج أوبك

17 فبراير شباط (رويترز) -

* أسعار النفط ترتفع بفعل التصريحات المتعلقة بإنتاج أوبك من النفط.

* برنت يزيد 5.8 بالمئة والخام الأمريكي يرتفع 5.5 بالمئة.

* وزير النفط الإيراني يقول إنه يدعم اتفاق الدوحة بتجميد "سقف" الإنتاج.

* الاتفاق خطوة أولى وينبغي أخذ خطوات أخرى لجلب الاستقرار إلى السوق والسعر.

* الوزير لم يذكر إن كانت إيران ستنضم إلى الاتفاق القاضي بتجميد الإنتاج عند مستويات يناير كانون الثاني.

* الوزير يقول إنه ينبغي الانتظار لمعرفة تأثير اجتماع المنتجين من داخل أوبك وخارجها على أسعار النفط.