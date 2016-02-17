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لمحة -النفط يصعد بفعل التصريحات المتعلقة بإنتاج أوبك

Wed Feb 17, 2016 4:10pm GMT
 
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17 فبراير شباط (رويترز) -

* أسعار النفط ترتفع بفعل التصريحات المتعلقة بإنتاج أوبك من النفط.

* برنت يزيد 5.8 بالمئة والخام الأمريكي يرتفع 5.5 بالمئة.

* وزير النفط الإيراني يقول إنه يدعم اتفاق الدوحة بتجميد "سقف" الإنتاج.

* الاتفاق خطوة أولى وينبغي أخذ خطوات أخرى لجلب الاستقرار إلى السوق والسعر.

* الوزير لم يذكر إن كانت إيران ستنضم إلى الاتفاق القاضي بتجميد الإنتاج عند مستويات يناير كانون الثاني.

* الوزير يقول إنه ينبغي الانتظار لمعرفة تأثير اجتماع المنتجين من داخل أوبك وخارجها على أسعار النفط.

* الإمارات العربية المتحدة تقول إنها تدعم تجميد مستويات الإنتاج في حالة مساندة كل دول أوبك وروسيا لذلك. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 