مصادر: قطر للبترول تختار إتش.إس.بي.سي مستشارا لبيع الشاهين القابضة

دبي 18 فبراير شباط (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مطلعة اليوم الخميس إن شركة قطر للبترول اختارت بنك إتش.إس.بي.سي لتقديم المشورة لها في صفقة بيع شركة الشاهين القابضة في الوقت الذي تسعى فيه لخفض التكاليف في ظل تدني أسعار النفط.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة الحكومية القطرية قال في يونيو حزيران إنها ستخفض عدد موظفيها في إطار خطة لإعادة الهيكلة تشمل أيضا تخارج الشركة من جميع الأنشطة غير الأساسية.

ومن بين تلك الأنشطة شركة الشاهين القابضة التي تملكها قطر للبترول بالكامل والتي لديها ثلاثة مشروعات مشتركة في قطاع خدمات الحقول النفطية اثنان منها مع شركة جي.إي أويل آند جاس والثالث مع وحدة وذرفورد في الشرق الأوسط.