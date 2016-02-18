أرباح ناقلات القطرية ترتفع 12.1% في الربع/4

دبي 18 فبراير شباط (رويترز) - سجلت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) -إحدى أكبر شركات شحن الغاز الطبيعي المسال في العالم- ارتفاعا نسبته 12.1 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام وفق حسابات رويترز.

وحققت الشركة صافي ربح بلغ 226 مليون ريال (62 مليون دولار) في الربع الذي انتهى في 31 ديسمبر كانون الأول وفق حسابات رويترز التي استندت إلى بيانات مالية سابقة لناقلات.

ويزيد هذا المبلغ عن الأرباح التي سجلتها الشركة في نفس الفترة من العام السابق والتي بلغت 201.55 مليون ريال.

كانت شركة قطر الوطني للخدمات المالية توقعت أن تحقق ناقلات أرباحا فصلية بقيمة 271.1 مليون ريال في الربع الرابع.

وقالت ناقلات في بيان إنها حققت صافي ربح بلغ 982.3 مليون ريال في 2015 مقابل 893.6 مليون ريال في 2014.

وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى التأثير الإيجابي لثلاث ناقلات أضيفت في 2015 فضلا عن الاستغلال الكامل للسفن التي أصيفت في العام السابق. وساهم في زيادة الأرباح أيضا خفض التكاليف وتراجع التكاليف المالية.

وقالت ناقلات إن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية 12.5 بالمئة عن العام 2015 تعادل 1.25 ريال للسهم مقارنة مع 1.2 ريال في 2014.

وذكرت الشركة أنها سوف تستغل الفرص المستقبلية للاستحواذ على أعمال جديدة دون أن تذكر تفاصيل.