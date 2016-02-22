لمحة -سهم بروة العقارية القطرية يهبط بعد تسجيل خسائر في الربع/4

22 فبراير شباط (رويترز) - * أسهم بروة العقارية تهبط 2.5 في المئة إلى 36.55 ريال للسهم. * الشركة تقول إنها تحولت إلى تسجيل خسارة بواقع 518 مليون ريال (142.3 مليون دولار) في الربع الأخير. وبلغ ربح الشركة في الفترة ذاتها قبل عام 2.10 مليار ريال. * مجلس إدارة بروة يوصى بتوزيعات نقدية بقيمة 2.2 ريال للسهم دون تغير يذكر عن العام السابق. * الأسهم ارتفعت 24.4 في المئة عن الشهر السابق. * السهم يتمتع بمستوى دعم فني محدود عند مستوى الذروة في أوائل فبراير شباط الذي بلغ 35.50 ريال ومستوى مقاومة عند مستوى الذروة في فبراير شباط البالغ 38.50 ريال. * مؤشر بورصة قطر يهبط 0.2 في المئة. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)