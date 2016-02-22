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لمحة -سهم بروة العقارية القطرية يهبط بعد تسجيل خسائر في الربع/4

Mon Feb 22, 2016 7:27am GMT
 
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22 فبراير شباط (رويترز) - 
    * أسهم بروة العقارية تهبط 2.5 في المئة إلى 36.55 ريال للسهم.
    * الشركة تقول إنها تحولت إلى تسجيل خسارة بواقع 518 مليون
ريال (142.3 مليون دولار) في الربع الأخير. وبلغ ربح الشركة في
الفترة ذاتها قبل عام 2.10 مليار ريال.
    * مجلس إدارة بروة يوصى بتوزيعات نقدية بقيمة 2.2 ريال للسهم
دون تغير يذكر عن العام السابق.
    * الأسهم ارتفعت 24.4 في المئة عن الشهر السابق.
    * السهم يتمتع بمستوى دعم فني محدود عند مستوى الذروة في أوائل
فبراير شباط الذي بلغ 35.50 ريال ومستوى مقاومة عند مستوى الذروة 
في فبراير شباط البالغ 38.50 ريال.
    * مؤشر بورصة قطر يهبط 0.2 في المئة.  


 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 