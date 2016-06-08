الذهب يصعد لأعلى مستوى في أسبوعين مع تراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية

لندن 8 يونيو حزيران (رويترز) - صعد الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين اليوم الأربعاء بدعم ضعف الدولار نتيجة تراجع توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة في القريب العاجل.

وأخرج المستثمرون من حساباتهم تقريبا احتمال زيادة الفائدة الأمريكية في اجتماع لجنة سياسات الاحتياطي الاتحادي يومي 14 و15 يونيو حزيران. ويرى المستثمرون أن احتمالات خفض أسعار سعر الفائدة انخفضت إلى نحو 26 بالمئة منذ صدور بيانات الوظائف التي جاءت مخيبة للآمال الأسبوع الماضي وتعليقات رئيسة الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين يوم الاثنين.

وبحلول الساعة 0957 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1252.36 دولار للأوقية (الأونصة) وبلغ أعلى مستوى عند 1253.66 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى منذ يوم 23 مايو أيار.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة أيضا 0.6 بالمئة إلى 1255.40 دولار للأوقية.

وخسر الذهب أكثر من ستة بالمئة في مايو أيار ثم عاود الصعود بنحو 2.7 بالمئة منذ بداية الشهر الجاري بسبب تراجع توقعات رفع سعر الفائدة قريبا.

وخفض البنك الدولي توقعات النمو العالمي لعام 2016 اليوم الأربعاء مما قد يبطأ أيضا أي خطوة متوقعة للاحتياطي الاتحادي.

وقد يعزز القلق بشأن استفتاء بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي المقرر يوم 23 يونيو حزيران أسعار الذهب في الأسابيع القليلة المقبلة.

وبين المعادن النفيسة الأخرى لامست الفضة والبلاديوم أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في حين سجل البلاتين أعلى زيادة في أسبوعين.

وصعدت الفضة اثنين بالمئة إلى 16.71 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1007 دولارات للأوقية والبلاديوم 0.7 إلى 558 دولارا للأوقية.