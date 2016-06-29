أسهم الخطوط الجوية التركية تهبط بعد هجوم اسطنبول

أنقرة 29 يونيو حزيران (رويترز) - هبطت أسهم الخطوط الجوية التركية وشركة لإدارة المطارات اليوم الأربعاء بعد أن هاجم انتحاريون مطار أتاتورك في اسطنبول وقتلوا 36 شخصا فيما تماسكت الليرة والمؤشر الرئيسي للبورصة.

وفتح ثلاثة انتحاريون النار قبل أن يفجروا أنفسهم في المطار الدولي الرئيسي في اسطنبول مساء أمس الثلاثاء وهو ما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 150 شخصا في أحدث سلسلة من الهجمات التفجيرية في أكبر مدينة بالبلاد هذا العام.

وانخفضت أسهم الخطوط الجوية التركية 2.2 بالمئة بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش بعد أن هبطت 3.2 بالمئة عند الفتح في حين هوت أسهم تاف للمطارات التي تدير مطار أتاتورك في الجزء الأوروبي من المدينة بنحو أربعة بالمئة.

ونزلت أسهم بيجاسوس للطيران المنخفض التكلفة والتي تنظم رحلات عبر المطار في الجانب الآسيوي من المدينة بأكثر من واحد بالمئة في التعاملات الصباحية.

ولم يسجل المؤشر الرئيسي تغيرا يذكر متخلفا بذلك عن نظرائه في الأسواق الناشئة في حين واصلت الليرة التركية تماسكها بعد تطبيع العلاقات مع إسرائيل وروسيا بما أدى إلى تحسن المعنويات.