صافي ربح بروة العقارية القطرية يزيد إلى نحو 3 أمثال في الربع/2

دبي 4 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت حسابات رويترز أن صافي ربح شركة بروة العقارية القطرية زاد إلى نحو ثلاثة أمثاله في الربع الثاني من هذا العام.

وبروة إحدى أكبر الشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر.

ووفق حسابات رويترز حققت بروة صافي ربح بلغ 550 مليون ريال (151.1 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران وذلك استنادا إلى البيانات المالية السابقة في غياب بيان الأرباح الفصلية للشركة.

ووفقا لبيانات رويترز فقد حققت بروة ربحا قدره 193 مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي.

وأظهر بيان للبورصة اليوم الاثنين أن بروة حققت صافي ربح بلغ 1.20 مليار ريال في النصف الأول من 2016 مقابل 3.45 مليار ريال في الفترة ذاتها قبل عام.

وتمتلك ديار العقارية القطرية وهي وحدة تابعة لجهاز قطر للاستثمار تركز على العقارات 45 بالمئة من شركة بروة العقارية.