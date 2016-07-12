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ارتفاع صافي ربح قطر الوطني 13.4% في الربع/2 ليفوق التوقعات

Tue Jul 12, 2016 11:06am GMT
 
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دبي 12 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت حسابات لرويترز أن بنك قطر الوطني أكبر بنك في منطقة الخليج حقق زيادة 13.4 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام بما يتماشى عموما مع توقعات المحللين.

وأظهرت الحسابات التي استندت إلى بيانات مالية أن البنك حقق صافي ربح بلغ 3.3 مليار ريال (906.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 2.91 مليار في الفترة ذاتها من 2015.

كان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يحقق بنك قطر الوطني أرباحا فصلية صافية قيمتها 3.20 مليار ريال.

وقال البنك في بيان إن صافي ربح الأشهر الستة الأولى من 2016 بلغ 6.2 مليار ريال بارتفاع 12 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

(الدولار = 3.6410 ريال قطري) (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 