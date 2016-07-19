لمحة -سهم التجاري القطري يهبط بعد الإعلان عن شراء الترناتيف بنك التركي

- التجاري القطري يقول إنه سيشتري الحصة المتبقية البالغة 25 بالمئة في الترناتيف بنك التركي بعدما استخدمت أناضول اندستري القابضة خيارا يعطيها الحق في بيع حصتها للبنك القطري.