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لمحة -سهم التجاري القطري يهبط بعد الإعلان عن شراء الترناتيف بنك التركي

Tue Jul 19, 2016 7:28am GMT
 
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0658 جمت -

- أسهم البنك التجاري القطري تهبط 2.3 بالمئة إلى 39 ريالا.

- التجاري القطري يقول إنه سيشتري الحصة المتبقية البالغة 25 بالمئة في الترناتيف بنك التركي بعدما استخدمت أناضول اندستري القابضة خيارا يعطيها الحق في بيع حصتها للبنك القطري.

- جرى احتساب قيمة بيع الحصة عند 222.5 مليون دولار في 18 يوليو تموز.

- سوق الأسهم التركية هبطت خمسة بالمئة أمس الاثنين بعد محاولة انقلاب فاشلة نهاية الأسبوع الماضي.

- مؤشر البورصة القطرية يتراجع 0.1 بالمئة. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
 