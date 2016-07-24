لمحة -تداولات ضعيفة في بورصة الكويت صباحا

* المؤشر الكويتي يرتفع صباحا 0.06 بالمئة إلى 5394 نقطة ومؤشر كويت 15 يتراجع 0.04 بالمئة إلى 811 نقطة.

* تداولات ضعيفة في البورصة بقيمة 8.8 مليون دينار بعد مرور نحو ربع ساعة من بدء التداول.