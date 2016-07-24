لمحة -تداولات ضعيفة في بورصة الكويت صباحا
0614 جمت -
* المؤشر الكويتي يرتفع صباحا 0.06 بالمئة إلى 5394 نقطة ومؤشر كويت 15 يتراجع 0.04 بالمئة إلى 811 نقطة.
* تداولات ضعيفة في البورصة بقيمة 8.8 مليون دينار بعد مرور نحو ربع ساعة من بدء التداول.
* هبوط أسهم فيفا وأجيليتي 1.1 بالمئة والساحل 2.3 بالمئة ونور 1.2 بالمئة.
* ارتفاع أسهم الكويتية للاستثمار 3.5 بالمئة والمدينة 3.9 بالمئة وبنك وربة 1.2 بالمئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.