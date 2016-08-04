لمحة-سهم صناعات قطر يصعد بعد الإعلان عن أرباح تفوق التوقعات
0657 جمت -
* سهم صناعات قطر يقفز 2.5 بالمئة إلى 105.10 ريال لكنه يظل دون أعلى مستوى له في الجلسة البالغ 106.80 ريال الذي سجله في وقت سابق من التعاملات.
* الشركة المنتجة للبتروكيماويات والمعادن أعلنت تحقيق صافي ربح قدره 1.27 مليار ريال (348.8 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران انخفاضا من 1.47 مليار ريال قبل عام.
* متوسط توقعات ثلاثة محللين لأرباح الشركة في استطلاع لرويترز بلغ 799.9 مليون ريال.
* مؤشر البورصة القطرية يرتفع 0.2 بالمئة. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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