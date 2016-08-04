النفط يتخلى عن مكاسبه ويتراجع بسبب تأثير تخمة المعروض

لندن 4 أغسطس آب (رويترز) - تراجعت أسعار النفط بعد مكاسب في وقت سابق من الجلسة اليوم الخميس وفي اليوم السابق مع تضرر الأسواق جراء فائض الإنتاج والكميات الكبيرة من النفط الخام غير المباع ووفرة المنتجات النفطية المكررة.

وبحلول الساعة 0942 بتوقيت جرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت عند 42.77 دولار للبرميل بانخفاض 33 سنتا عن آخر إغلاق وأقل من أعلى مستوى للتداول خلال اليوم عند 43.65 دولار للبرميل.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة مقابل 40.69 دولار للبرميل بانخفاض 14 سنتا بعد وصوله لأعلى مستوى خلال اليوم عند 41.41 دولار للبرميل وزيادته 3.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الوقود الأمريكية انخفضت 3.26 مليون برميل إلى 238.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقابل توقعات بسحب حوالي 200 ألف برميل.

لكن مخزونات الخام زادت 1.4 مليون برميل مقابل توقعات المحللين بانخفاضها.

وقالت شركة تسويق النفط‭‭‭ ‬‬‬العراقية (سومو) إن إنتاج النفط الخام في العراق خلال شهر يوليو تموز زاد بأعلى مستوى منذ يناير كانون الأول إلى 4.632 مليون برميل يوميا مقابل 4.559 مليون برميل في يونيو حزيران.